İskilipliler bayramda festivalle şenlenecek

Kurban bayramının 3. günü başlayacak olan festival 2 gün sürecek. Festivalin ilk gününde el sanatları, fotoğraf, karikatür, resim, ahşap oyma sanatı ve ebru sergisinin yanı sıra mehteran gösterisi, toplu sünnet, çilek yarışması, halk oyunları, Aşık Abbas Balcı Konseri, Aşık Haşimi Konseri ve Tülay Örten konserleri olacak.

Festivalin ikinci gününde ise Karmışağılı Köyü altındaki Dutluk diye adlandırılan çayırlıkta yumurta yarışı, halat yarışı, Güreş Ağası seçimi, 1. Geleneksel karakucak güreşi, İskilip Dolması ikramı, Bekir Uygun Konseri, Aşık Hasan Kaplani ve Ali Kınık konseriyle festival sona erecek.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün yaptığı açıklamada; “13 – 14 Ağustos tarihlerinde, Kurban Bayramının 3. ve 4. gününde yapacağımız ayrıca ilkini düzenleyeceğimiz; Dolma, Turşu ve Çilek Festivaline tüm halkımız davetlidir. Önümüzdeki yıllarda geleneksel olarak, ilçemizin ismine yakışan ulusal boyutta bir organizasyon olacağına inancım tamdır. İskilip’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Sülük ayrıca tüm İskilip ve Çorum halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

(Volkan SINAYUÇ)