İskilip Yukarıörenseki Köyü karantina altına alındı

Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında vaka sayısının arttığı İskilip'in Yukarıörenseki köyünde karantina kararı alındığını açıkladı.

İzolasyon tedbirleri kapsamında karantina kararı uygulanan Çorum'un İskilip ilçesi Yukarıörenseki Köyü dün öğlen 12.00 itibari ile karantina altına alındı. Alınan karar doğrultusunda İskilip’e bağlı Yukarıörenseki köyünde 10 gün süre ile karantina uygulanacağı açıklandı.

(Haber Merkezi)

