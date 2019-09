İskilip yolunun 9 km’lik bölümü açılacak

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ve Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ile Çorum-İskilip, İskilip-Çankırı karayolunda incelemelerde bulundu. Kavuncu ve Gönenli, incelemelerin ardından yüknelici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı karayolunun bölgede 100 bin nüfusa hitap ettiğini hatırlatan milletvekili Kavuncu, her iki projenin de hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Daha önce müteaahit firmalardan kaynaklanan talihsizliklerden dolayıÇorum-İskilip yolundaki çalışmaların sekteye uğradığına dikkat çeken Kavuncu, “Ancak geçtiğimiz aylarda yeni firmamız göreve başladı. Daha önce bölgede yine incelemelerde bulunmuştuk. O günden bugüne kadar bölgede ciddi çalışmalar olmuş. Bölgenin özelikle Uğurludağ, İskilip, Bayat hatta Oğuzlar umutla, özlemle beklediği yollarda önemli ilerlemeler var. İnşallah Haramidere zirvesine kadar olan Danaderesi olarak tabir ettiğimiz yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki yolumuzda 15 Ekim’e kadar sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak yolumuzu trafiğe açacağız. Her ne kadar geçtiğimiz dönemde yaşanan talihsizliklerden dolayı gecikme olsa da bölge halkı da çalışmaları görünce mutlu oluyor” dedi.

Amaçlarının bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğunun altını çizen Kavuncu, “AK Parti iktidarının da en iddialı olduğu alanlardan birisi ulaşım. Bu alanda ciddi mesafeler kat edildi. Ulaşımda elde ettiğimiz şöhretimize bir halel gelmesini istemiyoruz. Bu alandaki başarımıza bir gölge düşmesini de istemiyoruz. İskilip-Çorum karayolunun da bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.İskilip-Çankırı karayolunda bir takım eksiklikler var. Karayollarımız bunu takip ediyor. Heyelan nedeniyle ortaya çıkan sorunda bir an önce giderilerek ulaşımda yaşanan aksama ortadan kaldırılacak. Çankırı ile Çorumarasındaki 5 kilometrelik yolumuzda tamamlanarak faaliyete geçecek” diye konuştu.



Milletvekili Kavuncu, Çorum’a yapılan yatırımların gerek yerelde gerekse bakanlıklar nezdinde her zaman takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

'Çorum’da ulaşıma 1.5 katrilyonluk yatırım'

Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ise Çorum’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1.5 katrilyonluk yatırım yapıldığını açıkladı.

Karayolları olarak Çorum’da 10 ayrı noktada çalışma yürüttüklerini dile getiren Gönenli, İskilip-Çorum karayolunda çalışmalara ağırlık verdiklerini açıkladı.

Haramidere-Seydim arasındaki kadar 9 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmaları tamamlayarak en geç Ekim ayı sonuna trafiğe açmayı hedeflediklerini vurgulayan Gönenli, bölgeyi trafiğe açtıktan sonra çalışmaları hızlandıracaklarını, 2019 yılı içerisinde planlanan hedefleri belirli bir seviyeye getirdiklerinde ise sürecin daha hızlı ilerleyeceğini belirtti.



Çorum’da yol yapım çalışmaları hakkında da bilgi veren Gönenli, “Kırkdilim projesinde üçüncü tünelimizde 600 metre bir ilerleme sağladık. İkinci tünelimizde de çalışmalara başladık. Kışın her iki tünelde deki çalışmalara ara vermeden devam edecek. Çorum-Laçin arasındaki 10 kilometrelik alanda da çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Osmancık’a yapılması planlanan iki köprümüzden birisi tamamlanırken diğerinin yapım çalışmaları devam ediyor. Çorum-Cemilbey yolunda 5 kilometre yol inşa ettik. İkinci 5 kilometre için ön hazırlık çalışmalarını yapıyoruz. Mecitözü varyantında 10 kilometrelik kesimde faaliyetlerimiz devam ediyor. Oradaki BSK çalışmalarımız da hali hazırda sürüyor. Alaca’da Boğazkale-Sungurlu ayrımına kadar ki kesim de faaliyetlerimize iki y önce başladı. Burada daha önce çalışma yapmamıştık. İki aydır burada 4 kilometrelik kesimde çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Çorum’daki yatırımlarının 1.5 katrilyonluk keşif bedeline sahip olduğunu hatırlatan Gönenli, “10 ayrı noktada çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İskilip’ten Çankırı il sınırına kadar olan bölgede daha önceki senelerde çalışmalar tamamlandı. Çorum-Çankırı il sınırında 5 kilometrelik bir kısım kalmıştı. Buradaki ihale süreci sonlandırınca yakın gelecekte çalışmalar başlanacak. 2020 yılı içerisinde tamamlanma aşamasına geldiğini göreceğiz” şeklinde konuştu.

İncelemeler sırasında Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday ve İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek'de hazır bulundu.