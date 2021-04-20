İskilip TÜGVA’dan Sülük’e teşekkür 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İskilip İlçe Temsilcisi Alihan Deveci, İlçe Belediye Başkanı Ali Sülük’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Deveci İstanbul gezisi için araç tahsisinde bulunan İskilip Belediyesi’ne teşekkür etmek için Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Ali Sülük’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Sülük’ün desteği ile güzel bir gezi faaliyetinde bulunduklarını söyleyen Alihan Deveci, “İlçemizde varlığını hissettiren, desteğini esirgemeyen ve en önemlisi bizlerin ağabeyi olan Başkanımıza, gösterdiği yakınlıktan ve ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ziyarette konuşan Başkan Sülük; “Gençlerimiz İstanbul gezilerini sıkıntısız bir şekilde tamamlayarak memleketimize dönüş yaptılar. Gençlerimizin eğitimleri, sosyal aktiviteleri ve kültürel faaliyetleri için imkânlarımız elverdiği sürece yanlarında olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin geleceğine ışık, hayallerine umut olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(Mehmet DALAR)

