İskilip-Tosya yolu Bakan’a iletildi

Bakan Karaismailoğlu yapılan incelemeden sonra ilçe belediye başkanlarıyla görüşmede bulundu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmede İskilip-Tosya yolunun bitirilmesi için taleplerini yeniledi. İskilip ve çevre ilçelerin ihtiyacı olan İstanbul bağlantı yolunun önem arz ettiğini, bu yollarda nice ailelerin kazalarda yok olduğu dile getiren Sülük, “Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmemiz olumlu geçti. Bakanımız ilerleyen süreçte İskilip Tosya yolumuzun yapımını değerlendirmeye alacağız” dedi.

OĞUZLAR İSKİLİP SAHİL YOLU

Belediye Başkanı Ali Sülük, Bakan Karaismailoğlu’na sunduğu dosyada Oğuzlar’ı İskilip’e yakınlaştıracak olan Oğuzlar sahil yolu da yer aldı. Oğuzlar sahil yolunun İskilip dâhil olmak üzere 3 tane ilçe için hayati önem taşıyan bir proje olduğunu ve bu projeyle 3 tane ilçenin kalkınacağını dile getiren Başkan Ali Sülük, “Bakanımıza sadece kendi ilçemiz için değil, 3 ilçeyi ilgilendiren bir proje sunduk. 3 ilçenin kalkınacağı projemizle Uğurludağ, Bayat ve İlçemiz kalkınacak” dedi.

İLÇE GİRİŞİNDEKİ VİRAJIN KALDIRMASI

Başkan Ali Sülük, ilçe girişinde özellikle yağışlı havalarda sürekli kazaların yaşandığı virajın kaldırılması ile ilgili istekte bulundu. Başkanın bir diğer gündem konusu ise, ilçe girişindeki virajın tehlikeli olduğu ve buraya bir çalışma yaparak müdahale edilmesi gerektiği yönde oldu. Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, “İlçemiz sanayi bölgesinde yer alan ve yağışlı havalarda tehlike arz eden virajı gündeme getirerek Bakanımıza sunduk. Sunduğumuz projelerimizi, Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu Bey yakından inceledi. Bakanımız sunduğumuz dosyalarla ilgili olarak, “Değerlendirmeye alınacağını ve ilerleyen süreçte bilgi verileceğini” dile getirdi. Projelerimizi yakından inceleyen Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu Bey’e teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)