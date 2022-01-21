İskilip'te karneler dağıtıldı

İskilip’te 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönem karne dağıtım töreni İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ile İskilip Erenler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşti.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İskilip’te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 4250 öğrencinin yarıyıl tatiline çıkacağını söyledi.

Pandemiye rağmen 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. döneminde İskilip'te ve okullarda meydana gelen virüs salgınının eğitim öğretimi engellemediği belirtildi. (Haber Merkezi)

