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“İskilip MYO bir an önce bitirilsin”

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Binası inşaatının biran önce bitirilmesi istendi. Mevcut binanın yetersiz olması nedeniyle Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu eski binasında eğitim gören öğrencilerin bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığının belirtildiği açıklamada yaklaşık 3 yıldır bitirilemeyen İskilip MYO’nun sıkıntılara neden olduğu kaydedildi.

“İskilip MYO bir an önce bitirilsin”

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Binası inşaatının biran önce bitirilmesi istendi. Mevcut binanın yetersiz olması nedeniyle Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu eski binasında eğitim gören öğrencilerin bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığının belirtildiği açıklamada yaklaşık 3 yıldır bitirilemeyen İskilip MYO’nun sıkıntılara neden olduğu kaydedildi.

19 Kasım 2019 Salı 20:12
“İskilip MYO bir an önce bitirilsin”

4 Ocak 2016 yılında temeli atılan binanın, İskilipli hayırseverler ve iş adamlarının destekleri ile İskilip Belediyesi öncülüğünde kaba inşaatının yapıldığını anlatan vatandaşlar, İskilip Meslek Yüksekokulu binasında ödenek yetersizliğinden dolayı yaklaşık 1 yıldır çivi dahi çakılamadığını belirterek “ “Bu okulu yapın, ya da yıkın” şeklinde ifadede bulundu.

Vatandaşlar, tamamen İskilipliler’in kendi imkanlarıyla yaptırdığı Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu binası inşaatında bulunan bir takım inşaat malzemelerinin de kayıp olduğu vurguladı.

İnşaat halinde bekleyen İskilip MYO binasında vatandaşlar şimdilik araçlarının park ihtiyacını karşılıyor. (Haber Merkezi)

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