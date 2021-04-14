İskilip köyleri, içme suyu, yol ve internet istiyor

İbik, Çatkara, Başmakcı ve Soğucak Köylerinde muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Tahtasız, genel olarak yol yapımı, içme suyu ve internetin çekmemesi gibi sorunlarla karşılaştı.

Beraberinde CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileri ile köyleri ziyaret eden Tahtasız, sorun ve talepleri ilgili makamlara ileteceğini ve takipçisi olacağını vurguladı.

ÇATKARA KÖYÜ OKULUNU İSTİYOR

İskilip – Çatkara Köyü’nde 2004 yılında hayırsever vatandaş Ahmet Koz tarafından yaptırılan okulun, 2020 yılında deprem yönetmeliği gerekçesiyle yıkıldığını bildiren Tahtasız, bu bölgedeki 44 öğrencinin öğrenim görmek üzere servislerle 25 km. uzaklıktaki Şeyh Köyü’ne gittiğini, köye bir an önce yeni okul binasının yapılması gerektiğini söyledi.

Çatkara Köyü Muhtarı Adil Bozkurt’tan yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi alan Tahtasız, köye bir an önce yeni okul binasının yapılması için yetkililerle görüşeceğini bildirdi.

Muhtar Bozkurt; İbik, Çatkara ve Başmakçı köyleri grup yolunun da yapılmasını talep etti.



İNTERNET YOK, ÖĞRENCİLER DERS YAPAMIYOR

Köyde 2 yıldır su sorunu yaşandığını sözlerine ekleyen Bozkurt, ayrıca internet altyapısının zayıf oluşundan ve internetin çekmemesinden yakındı.

Çatkara Köyü’nde internet altyapısının mevcut olduğu ancak arızalı oluşundan dolayı internet hizmetlerinden yararlanılamadığı, öğrencilerin uzaktan eğitimin yapıldığı bu dönemde internet yokluğundan dolayı derslerini yapamadıkları, özel firmalardan internet aboneliği alındığı, bunun da büyük bir maddi külfet getirdiği iletildi.

İBİK’TE SU VE YOL SORUNU

İskilip’in İbik Köyü’nü ziyaret eden Tahtasız, burada ise içme suyunun yetersizliği, yolların bozuk oluşu gibi sorunlarla karşılaştı.

İbik Muhtarı Mehmet Abaz, 450 hanelik büyük bir köy olduklarını, içme suyunun yetersiz olduğunu, köye sabahları 1 saat, akşamları da 1 saat olmak üzere günlük sadece 2 saat su verildiğini bildirerek, sondaj çalışması yapılmasını ve su probleminin çözülmesini talep etti.



Köylüler, “Düzbağ ve Karakaya Mahallesinde su sıkıntısı büyük. Vatandaşlarımız çaydan tankere su doldurup bunu içme suyu olarak kullanıyorlar. Çaya da başka köylerin kanalizasyon atığı akıyor” diye konuştu.

Muhtar Abaz ayrıca, 5 km’lik yolun yenilenmesini ve 2. kat asfaltın yapılmasını istedi.

Abaz, “Çatkara köyünden itibaren yol virajlarının kaldırılıp yeni asfalt yapılmasını istiyoruz.

Kavacık, Karakaya, Düzbağ Mahallelerinin yol bakımları da yapılmalıdır” dedi.

Verilen bilgiye göre; adı geçen köylerin yol güzergahı oldukça bozuk ve bakımsız.

Elektrik konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ileten Abaz, elektrik hatlarının yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

SOĞUCAK KÖYÜNDE DE YOL VE SU EN BÜYÜK PROBLEM

İskilip’in Soğucak Köyü’nde de en büyük problem içme suyunun yetersizliği ve yolların bakımsızlığı olduğu belirtildi.

Soğucak Köyü Muhtarı Ali Özel, içme suyunun yetersizliğinden yakınarak, köye pompajla su basılmasını istedi.

Muhtar Özel, köyü, Karaburun üzerinden Çorum yoluna bağlayan yolun asfaltlanmasını talep etti.

BAŞMAKÇI’DA KAYA TEHLİKESİ

Başmakçı köylüleri ise Çatkara ve İbik köylerini bağlayan grup yolu üzerindeki kaya tehlikesinden bahsederek, yola kaya düştüğünü, köy içindeki evlerin içine kaya düşme tehlikesi yaşandığını bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip köylerinin sorunlarını ilgili makamlara ileteceğini ve çözümün takipçisi olacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

