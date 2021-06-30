İskilip Hayvan Pazarı’nda temizlik çalışmaları başladı
İskilip’te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı’nda temizlik çalışması başlatıldı.
İskilip 30.06.2021, 23:00
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İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Temizlik Birimi Ekipleri, Hayvan Pazarı’nda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Ali Sülük, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle, halkımızın kurban alışverişlerini temiz ve düzenli ortamda yapmaları için, Hayvan Pazarı’nda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı kurbanlar diliyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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