İskilip Halk Eğitim’den farklı 23 Nisan etkinliği

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi’nden çocuklara yönelik sürpriz bir 23 Nisan etkinliği hazırlandı.

“Oyuncağını Kendin Yap” sloganı ile öğrenciler İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi’nde kendileri yaptılar-giydirdiler-boyadılar ve doyasıya oynadılar.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile Şube Müdürü Süleyman Gökoğlu da katılarak çocukların heyecanına ortak oldular.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu öğrencilerle oyunlar oynayarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. (Haber Merkezi)

