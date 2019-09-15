İskilip Belediye Başkanı Sülük, mahallelerde sorun dinledi

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Çavuş Mahallesi’ne giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Singer’in de hazır bulunduğu gezide Ali Sülük incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Ali Sülük, Belediye imkânlarının el verdiği sürece istenilen isteklerin yerine getirileceğini vatandaşlara bildirdi.

Mahalle içerisindeki duvar ve çeşmede de incelemelerde bulunan Ali Sülük, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Çavuş Mahallesi’nde vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek, eksiklikleri yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimizle istişare içerisinde, belediyemizin imkânları ölçüsünde aksaklıkları gidereceğiz. Hemşerilerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)