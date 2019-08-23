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İşadamından çilek üreticilerine destek

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Bahattin Yılmaz adlı iş insanı kaymakamlık öncülüğünde yürütülen çilek üretimine destek olmak amacıyla yaptırdığı soğuk hava deposunu üreticilere hibe etti. 

İşadamından çilek üreticilerine destek

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Bahattin Yılmaz adlı iş insanı kaymakamlık öncülüğünde yürütülen çilek üretimine destek olmak amacıyla yaptırdığı soğuk hava deposunu üreticilere hibe etti. 

23 Ağustos 2019 Cuma 15:43
İşadamından çilek üreticilerine destek

Yanoğlan köyünde düzenlenen törenle hibe edilen soğuk hava deposu çilek üreticilerinin hizmetine sunuldu. 
İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, bugüne kadar ilçede 1 milyon 600 bin çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Bu yıl 600-700 ton arasında çilek hasadının yanı sıra çilek üretiminden de 6 ila 7 milyon lira gelir elde etmeyi beklediklerini açıklayan Kaymakam Alkan, gelecek yıl çilekten elde edilecek gelirin 15 milyon lira olarak seviyelerinde olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. 


Çilek üretiminin yaygınlaştırılması noktasında iş insanı Bahattin Yılmaz’ın üreticilere soğuk hava deposunu hediye ederek destek verdiğini anlatan Alkan, “Bugün soğuk hava deposunu üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ancak bugün soğuk hava deposuna koyacak çilek bulamıyoruz. Çünkü çileklerimiz tarladan direk tüketiciye gidiyor. İskilip içleği o kadar meşhur oldu ki alan bir daha alıyor. Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin birçok iline çilek gönderiyoruz. Üretcilerimiz kendi pazarlarını da kendileri oluşturmuşlar. Bugünlerde duyduğumuz en güzel söz yok. Yok satmak. Bize inan herkese teşekkür ediyorum. Bugünlere eldik bundan sonra da inşallah çekimi fazlalaşır. Bu yıl 400 dekardan fazla toprak çilekle buluştu” dedi. 
İş insanı Bahattin Yılmaz da, çilek üretimine katkı sunmak soğuk hava deposunu üreticilere hibe ettiğini belirterek, İskilip’in çilek üretiminde artık Türkiye’deki marka şehirlerden birisi olduğunu ifade etti. 

(İHA)

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