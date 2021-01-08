İhtiyaç sahiplerine giyim yardımı yapıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük göreve geldiği günden beri sosyal yardımlaşma konusunda titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Sülük’ün talimatıyla Hilal Masa Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçede tespit edilen ailelere giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Başkan Sülük’ün yakından takip ettiği sosyal yardımlaşma projesi Hilal Masa biriminin ihtiyaç sahibi olarak tespit ettiği ailelere, sosyal yardımlar dağıtıldı. Başkan Sülük yaptığı açıklamada; “İlçe Belediyesi olarak gücümüzün yettiği ölçülerde ilçemizde tespit ettiğimiz, sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerimize giysi ve ayakkabı yardımında bulunduk. Gücümüzün yettiği kadar onlara ulaşıp, onların şu soğuk kış günlerinde önem arz eden konulardan birisi olan giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Bizim belediye anlayışımızda önceliğimiz halkımızın ihtiyaçları” dedi.

Sosyal belediyecilikte başlatılan projelerle ilçede eksikleri yerinde inceleyerek çözüm odaklı çalışmalarla sorunları çözmeye çalıştıklarını anlatan Sülük, “İlçe belediyeleri arasında örnek alınan bir belediye olmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Yapacağımız projelerle ilçemizde sosyal belediyecilik konusunda zirveyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Sülük, sosyal yardımlara destek olan hayırseverlere de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)