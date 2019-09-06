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Hırsızlık şebekesine ortak operasyon

İskilip’te polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şebeke çökertildi.

Hırsızlık şebekesine ortak operasyon

İskilip’te polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şebeke çökertildi.

06 Eylül 2019 Cuma 00:11
Hırsızlık şebekesine ortak operasyon

İskilip’te polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şebeke çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, son aylarda ilçedeki hırsızlık olaylarının artması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için koordineli bir çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma bölgesinde 5, polis bölgesinde ise 6 olmak üzere 11 ayrı olaya karışan 9 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemelerde zanlıların girdikleri evlerden ev eşyalarının yanı sıra küçük ve büyükbaş hayvan çaldıkları tespit edildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan R.G., A.V., Y.G, F.Y., Z.B. ve A.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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