Haramidere 20 Kasım’a kadar asfaltlanacak

Vali Çiftçi beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov ve bazı daire müdürleri ile birlikte İskilip yolundaki çalışmaları inceledi.

Milletvekili Ceylan, sosyal medya hesabından İskilip yolu Haramidere’nin 20 Kasım 2020 tarihine kadar asfaltlanacağını müjdeledi. Ceylan açıklamasında; “Çorum İskilip Yolu Şantiyesinde ve Çorum İskilip yolunda incelemelerde bulunduk. Çorum Merkez - İskilip arası yol çalışmalarında Harami Dere diye belirttiğimiz bölge 20 Kasım 2020 tarihine kadar asfalt atılarak yol yapım çalışmalarımız tamamlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Miletvekili Kavuncu da ilimizi İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Çorum’un Çankırı-Ankara-İstanbul bağlantısı olan İskilip yolunda incelemelerde bulunduklarını belirterek; “Yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiği yolumuzda yetkililerden aldığımız bilgilere göre; yılsonu itibariyle Çorum İskilip istikametinde 30. kilometre Haremideresi inişine kadar yolumuz tamamlanacak. 2021 yılı sonu itibariyle de yolumuzun geri kalan bölümüde büyük ölçüde tamamlanarak hizmete açılacaktır. Ayrıca Osmancık'tan gelip İskilip yolu ile birleşen Ömerbey kavşağı ile Çevreyolunda kesişen Akşemsedddin Caddesi’ndeki seviyeli kavşaklarda proje çalışmalarımız son aşamaya geldi ihalesi yapılarak inşaat işlerine başlanacak” görüşüne yer verdi.

İl Başkanı Ahlatcı ise göreve yeni başlayan Karayolları Bölge Müdürü ile birlikte Çorum-İskilip yolu şantiyesini ziyaret ederek yolda incelemelerde bulunduklarını, “Haramidere” diye bilinen bölgenin 20 Kasım’a kadar asfaltlanarak vatandaşın kullanımına sunulacağını açıkladı.

(Haber Merkezi)