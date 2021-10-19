Hafız Ahmet Hamdi Ertekin toprağa verildi

Çorum’un İskilip ilçesinin kanaat önderlerinden eski vaiz Ahmet Hamdi Ertekin defnedildi.

İlimiz İskilip ilçesinin sevilen ve sayılan kanaat önderlerinden, eski Kültür ve Turizm İl Müdürü ve İl Genel Meclisi eski Başkanı Ahmet Ertekin'in ağabeyi Ahmet Hamdi Ertekin 87 yaşında hayatını kaybetmişti.

İskilip’in eski vaizlerinden ve Hamdi Hafız olarak bilinen Ahmet Hamdi Ertekin'in cenazesi İskilip Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İskilip Göynük Mezarlığı'nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

