Gül, Arif Ersoy’un kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve diğer yetkililerle birlikte Prof. Dr. Arif Ersoy’un Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Prof. Dr. Ersoy’un kabrine su döken Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra dua ederek mezarlıktan ayrıldı.

(Haber Merkezi)