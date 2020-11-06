Gül, Arif Ersoy’un kabrini ziyaret etti
Çorum’a depremde 4 çocukları ile babaannelerini kaybeden Yücel ailesine taziye ziyareti için gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Görüş içindeki Adil Düzen’in fikir babalarından geçmiş dönem Çorum Belediye Başkanı merhum Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini de ziyaret etti.
İskilip 06.11.2020, 21:42
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve diğer yetkililerle birlikte Prof. Dr. Arif Ersoy’un Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.
Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Prof. Dr. Ersoy’un kabrine su döken Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra dua ederek mezarlıktan ayrıldı.
(Haber Merkezi)
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