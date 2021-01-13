Ecel direksiyon başında yakaladı

Edilen bilgilere göre önceki gece 22,30 sıralarında İkipınar köyünden yolcu getiren ticari taksi sürücüsü Recep Çördük, direksiyon başındayken fenalaştı. Çördük'ün kullandığı araç kontrolden çıkarak şarampole kaydı.

Kamp krizi geçirdiği anlaşılan Recep Çördük, kaza yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İskilip İlçesinin Kozveren Köyünden olan, Belediye bünyesinde görev yapan Yalçın Çördük’ün babası Recep Çördük'ün ölümü büyük üzüntü yarattı. Merhumun cenazesi Kozveren Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)