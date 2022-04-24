Diş Teknisyeni Bayram Koca hayatını kaybetti
İskilip 24.04.2022, 18:37
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Diş Teknisyeni Bayram Koca, hayatını kaybetti.
Çorum'un İskilip İlçesinde uzun yıllardır diş laboraturı işletmeciliği yapan Bayram Koca, iki gün önce geçirdigi rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bayram Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Aliye ÖNCEL)
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