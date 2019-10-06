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“Değişim eğitimle, eğitim aile başlar”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın 2019 yılı teknik destek kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerinden birinin sahibi de İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Proje kapsamında İskilip ilçesinde görev yapan rehber öğretmenlere aile eğitimi verildi.

“Değişim eğitimle, eğitim aile başlar”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın 2019 yılı teknik destek kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerinden birinin sahibi de İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Proje kapsamında İskilip ilçesinde görev yapan rehber öğretmenlere aile eğitimi verildi.

06 Ekim 2019 Pazar 21:25
“Değişim eğitimle, eğitim aile başlar”

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geçen yıl başlattığı “Değişim Eğitimle Başlar” projesinde ailelere verilen eğitimin daha da güçlendirilmesi için “Değişim Eğitimle, Eğitim Ailede Başlar” anlayışı ile yola çıkıldı. Samsun Öğrenme Akademisi eğitmenlerinden Uzman Psikolog Timur Toker rehber öğretmenlere üç gün süren bir eğitim verdi. Eğitim boyunca hem eğlenen hem de öğrenen rehber öğretmenler eğitimden çok memnun kaldılar.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, çocukların eğitimi için ailelerin vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. Ailelere verilecek eğitimin niteliğinin artırılmasının çocukların hayatında gözle görülür değişiklikler oluşturacağını da belirten Atcıoğlu bu sebeple bu projeye çok önem verdiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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