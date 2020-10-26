Damat kendi düğününde şarkı söyledi, gözyaşları sel oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde Kader ve Mustafa Bayram çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı. Kendi düğününde sahneye çıkıp türkü söyleyen damat duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Sahneye çıkıp eline mikrofon alan damat, önce babasını ve eşini sahneye davet etti ardından da kendi düğününde "Bu adam benim babam" şarkısını söyleyerek ailesine ve konuklara duygusal anlar yaşattı.

“EN MUTLU ANIM”

Damat yaptığı kısa açıklamada, "Anne, baba ve ailelerimizin bizlerin hayatında önemli yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün kendi düğünüm, en mutlu anım. Bugün beni büyütüp buralara kadar getiren canım babam için bir şarkı söylemek istedim. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelin ise: "Eşimin şarkı söylediği esnada çok duygulandım ve gözyaşlarımı tutamadım. Böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Sürpriz oldu. Hepimizi duygulandırdı." dedi.