“Çorum-İskilip yolu bu yıl köprüye kadar bitecek”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum-İskilip yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe ziyaretleri kapsamında İskilip’e giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyaret ve incelemelerin yanısıra temaslarda da bulundu.

İlçeye giderken yapılan yol çalışmalarını da yerinde inceleyen Milletvekili Ceylan, yüklenici firma yöneticilerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yolun son durumu hakkında İskiliplilere açıklama yapan Milletvekili Ceylan, yolda yoğun bir şekilde devam eden çalışmalardan kaynaklanan ulaşımdaki sıkıntıların kısa sürede biteceğini vurguladı. Uzun yıllardan beri devam eden yolda gecikmenin hükümetten kaynaklanmadığını, birkaç kez müteahhit talihsizliği yaşandığını ve yargıya taşınması nedeniyle de gecikme olduğunu dile getiren Ceylan, şu anda ise yoğun bir tempoda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Asfalt serimi devam eden yolun bu sene Kızılırmak Köprüsü’ne kadar olan bölümünün asfaltlanarak bitirileceğinin açıklayan Ceylan, “2022 yılında ise tamamı bitirilecek. Önümüzdeki yıl 9 kilometresi duble yol olmak üzere bu yol konforlu bir yolculuğa elverişli hale getirilecektir” ifadelerini dile getirdi.

Çankırı yolu hakkında da açıklama yapan Ceylan, “Birkaç yıl önce, ‘İskilip-Çankırı yolunu bitirin başka bir şey istemiyoruz’ diyordunuz. Neredeyse bitme aşamasına geldik, az bir bölüm kaldı. Heyelan olan bölgede çalışmalar tamamlanma aşamasında. İnşallah Çankırı yolunu da en kısa sürede ulaşıma açacağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)