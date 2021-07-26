Bu sokak tarih kokuyor

İskilip ilçesinde yaşayan Ömer Erdoğan’ın Nostalji Sokağı macerası, izlediği Yeşilçam filmlerinden etkilenerek 1960'lı ve 1970'li yılları yansıtan hayalindeki fotoğrafçı dükkânını kurmasıyla başladı. İskilip Belediyesi’nde görevli Bilal Arıcı’nın eskiden oturdukları ahşap evin bir odasını şark köşesi yapmasıyla da devam etti.

Daha sonra kafa kafaya veren Erdoğan ve Arıcı, ilçede yaşayan insanları geçmişe yolculuk yaptırmak ve dışarından gelen yerli ve yabancı turistlere hem ilçenin tanıtımını yapmak hem de ziyaretçilerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Nostalji Sokağı kurmaya karar verdi.

Semerciler arastasındaki Salilerbaşı Sokak üzerinde 4 iş yeri kiralayan iki arkadaş, içerisinde fotoğrafçı, bakkaliye, kıraathanenin yer aldığı ve yıllarca düşledikleri Nostalji Sokağı’nı kurdu. Sokağın kuruluş sürecinde İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de büyük destek verdi.

Tarihi Foturafcı’ya yoğun ilgi

Sokakta bulunan fotoğraf dükkanı da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Yöresel bir kelime olan 'foturafcı' isminin verildiği ve adeta mini bir müzeyi andıran dükkan, 1960 ve 1970'li yıllara ait bir fotoğrafçı dükkanının imitasyonunu anımsatıyor. Dükkanda satılık veya teşhir edilmesi gereken ürünlerin yanı sıra 1970'li yıllara ait kasetler, pikap, televizyon, plaklar, pullar, eski çerçeveler, ecza dolabı, duvar halısı, tel dolap ve aile fotoğrafları bulunuyor. Fotoğraf dükkanını görenler teşhir edilen eşyaları satın almak istese de satış yapılmıyor. Ayrıca dükkanın yan tarafında da ziyaretçilerin fotoğraf çekinmeleri için ayrı bir alan bulunuyor.

Geçmişe yolculuk yaptıran sokakta tarih kokuyor

İnsanları geçmişe yolculuk yaptıran sokak adeta tarih kokuyor. Sokağın içerisinde eski bir telefon kulübesi bulunurken, içerisinde o döneme ait ilanlar, broşürler, siyasi partilerin seçim sloganlarının yer aldığı afişler yer alıyor. Kıraathanede ise İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi ile vatandaşların destekleriyle oluşturulan bir kütüphane bulunuyor.

Kıraathaneye gelerek ders çalışan, kitap okuyan ve zeka oyunlarıyla ilgilenen çocuklara ücretsiz olarak yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor. Bakkaliye’de ise geçmiş yıllarda bir bakkalda satışı yapılan tüm malzemelerin imitasyonları yer alıyor.

Nostalji Sokağının temellerinin 2019 yılında kiraladıkları iş yeri ile temelinin atıldığını dile getiren Ömer Erdoğan, “2019 yılında ilk olarak burada depo olarak kullanılan iş yerlerinden birisini kiraladım. O iş yerini 1960-70’li yıllardaki fotoğrafçı dükkanlarını anımsatan dükkanı hazırlayarak iş yerini aştım. Ondan sonra burası dikkat çekmeye başladı. Sonra açık hava stüdyosu kurduk. Sonra kütüphanemizi açtık. Buraya tüm İskilipliler ve bu kenti sevenlerin verdikleri desteklerle bu hale getirdik. Buranın mimarı herkes” dedi.

Ömer Erdoğan’ın “Foturafcı” dükkanını gördükten sonra kendisinin de neler yapabileceğini konusunda düşünmeye başladığını dile getiren Bilal Arıcı ise, “Yaşadığımız ahşap ev vardı. Oradan etkilenerek kendime bu binada eski eşyaların olduğu bir oda oluşturmuştum. Sonra Ömer bey ile görüşerek ilçeye ve ilçe halkına yönelik neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bana çok güzel teşvikleri oldu. Ailemin de desteğiyle sokağımızı bu hale getirdik. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ali Sülük ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İskilip’in tanıtımı ve turizmin gelişmesi noktasında tüm imkanları seferber edeceğiz”

İskilip’in sahip olduğu potansiyelin belli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük de, “Bunlar turizm, tarım ve kırsal kalkınma. Göreve geldiğimiz günden itibaren de üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Aynı fikirdeyiz, aynı düşüncedeyiz. İlçedeki turizm faaliyetlerinin gelişmesi adına burası güzel bir çalışma oldu. Bunu da devam ettireceğiz. Burasının restorasyonu ile ilgili proje hazırladık. Bu yeni bir başlangıç olur. İskilip’in tanıtımı ve turizmin gelişmesi noktasında tüm imkanları seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.