“Bizim tek derdimiz millete hizmet”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip ziyareti kapsamında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek’in de hazır bulunduğu toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyip sorularını cevaplayan Kavuncu, kendisine iletilen taleplerin takipçisi olacağını söyledi.

Muhtarların toplumun kılcal damarları olduğunu dile getiren Kavuncu, “Muhtarlarımız toplumun en güzel temsilcileri, toplumun temel taşlarısınız. Bir yerde bir sorun varsa hep beraber çözeceğiz. Şehirde ne varsa köylerimizde de aynı hizmet olacak dedik. Köylümüzün ayağı çamura basmayacak dedik. Allah’a şükürler olsun millete verdiğimiz sözlerine tek tek yerine getirdik. Şuanda mahalle mahalle köy köy bütün muhtarlarımızın talepleri elimizde var. Şimdi bu talepleri ilgili birimlere vererek bu sorunları çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Halka hizmeti hakka hizmet” olarak görmeyen bir zihniyetin başarılı olabilmesi mümkün olmadığının altını çizen Kavuncu, “AK Parti kutlu yürüyüşüne milletin refahı ve huzurunu artırmak için çıktı. AK Parti, insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek” diye konuştu.

Telefonun her zaman açık olduğunu dile getiren Kavuncu, muhtarlara her zaman kendisini arayabileceklerini ifade etti. (İHA)