Bayrak direği kazısında tarihi sarnıç çıktı
ÇORUM’da İskilip Kalesi’nde bayrak direği dikmek için kazı çalışması yapan kepçe operatörü, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.
İskilip 06.04.2022, 15:42 07.04.2022, 01:58
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İskilip ilçesinde belediye tarafından sarp kayaların eteğindeki Osmanlı Dönemi'ne tarihlenen İskilip Kalesi’ne dev Türk Bayrağı dikmek için kepçeyle kazı çalışması başlatıldı. Yürütülen kazı çalışması sırasında ekipler, tarihi kalıntıya rastlayınca çalışmaları durdurdu. 10 metre derinliğindeki içerisinde taş duvar gibi kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. . Sarnıcın, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilirken, alanda Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede incelemelerde bulundu.
(Yusuf ÇINAR)
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