Bayrak direği kazısında tarihi sarnıç çıktı

İskilip ilçesinde belediye tarafından sarp kayaların eteğindeki Osmanlı Dönemi'ne tarihlenen İskilip Kalesi’ne dev Türk Bayrağı dikmek için kepçeyle kazı çalışması başlatıldı. Yürütülen kazı çalışması sırasında ekipler, tarihi kalıntıya rastlayınca çalışmaları durdurdu. 10 metre derinliğindeki içerisinde taş duvar gibi kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. . Sarnıcın, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilirken, alanda Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede incelemelerde bulundu.

(Yusuf ÇINAR)

