Başkan Sülük’ten MHP Genel Merkezi ziyareti

İskilip Belediye Başkanı Sülük, MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı sonrasında oluşturulan Başkanlık Divan Kurulu’nda yer alan Genel Başkan Yardımcıları Profesör Doktor Edip Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve İzzet Ulvi Yönter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Sülük; “Türk dünyasının kalesi MHP Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Genel Başkan Yardımcılarımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve İzzet Ulvi Yönter’e kongreden sonra oluşturulan yeni başkanlık divanında görevlerinden dolayı kutladık. Başkanlarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.



(Haber Merkezi)

