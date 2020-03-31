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Başkan Sülük’ten maske üretimine destek

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi’nin maske üretimine gönüllük esasına göre destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları’nın atölyesini ziyaret etti.

Başkan Sülük’ten maske üretimine destek

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi’nin maske üretimine gönüllük esasına göre destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları’nın atölyesini ziyaret etti.

31 Mart 2020 Salı 19:03
Başkan Sülük’ten maske üretimine destek

Başkan Sülük, Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi’nin bu kıymetli üretimine destek veren MHP Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu ve üyelerine içinden geçtiğimiz bu zor günlerde gerçekleştirdikleri çalışmadan dolayı teşekkür ederek her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

MHP Kadın Kolları Başkanı Semra Mucu’da, “Bu gün çalışmalarımızı yerinde inceleyip desteğini bildirmek için ziyaretimize gelen Ali Sülük başkanıma gönüllü grubumuz ve teşkilatım adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.(Haber Merkezi)

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