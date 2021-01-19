Başkan Sülük teşekkür etti

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ankara İskilipliler Derneği ve İskilipli iş insanları tarafından ilçeye gönderilen 25 Bin adet maske için teşekkür etti.

Başkan Sülük yaptığı açıklamada; “Yeni tip koronavirüs pandemisi dolayısıyla halkımızın sağlığına önem vermeye devam ediyoruz. Bizler gibi halkımızın sağlığını düşünen, her zaman İlçemiz için bir şeyler yapmaya çalışan, Ankara İskilipliler Derneğimize ve İskilipli İş insanlarımıza yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür ederim. Allah yaptığınız ve yapacağınız hayırları kabul eylesin” dedi.

(Haber Merkezi)