Başkan Ali Sülük’ün kayınvalidesi vefat etti

Merhumenin cenazesi önceki gün İskilip Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ziya Balcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İskilip Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, İskilip Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Atıf Boncuk, MHP İlçe Teşkilatı ve Yönetimi, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze merasimi sonrasında Başkan Ali Sülük mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

(Volkan SINAYUÇ)