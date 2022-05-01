Başkan Ali Sülük mezarlıkları inceledi
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçedeki mezarlıklarda yapılan temizlik çalışması sonrasında inceleme yaptı.
İskilip 01.05.2022, 16:04
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Arife Günü mezarlıkları ziyaret ederek kabirde yatan merhumlar için dua da eden Başkan Sülük; “Ebedi âleme uğurladığımız ecdadımızın kabirlerinin bulunduğu mezarlıklarımızda, rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmasını kontrol ederek geçmişlerimize de dualar ettik. Allah tüm ecdadımıza rahmetiyle muamele eylesin” dedi.
(Haber Merkezi)
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