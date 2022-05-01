Başkan Ali Sülük mezarlıkları inceledi

Arife Günü mezarlıkları ziyaret ederek kabirde yatan merhumlar için dua da eden Başkan Sülük; “Ebedi âleme uğurladığımız ecdadımızın kabirlerinin bulunduğu mezarlıklarımızda, rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmasını kontrol ederek geçmişlerimize de dualar ettik. Allah tüm ecdadımıza rahmetiyle muamele eylesin” dedi.

(Haber Merkezi)