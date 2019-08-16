Bahçeli’yi İskilip’e davet etti

Başkan Ali Sülük, Genel Başkan Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek hem Kurban Bayramını kutladı, hem de İskilip’te düzenlenecek olan dolma, turşu ve çilek festivalinin davetiyesini iletti.

Açıklama yapan Ali Sülük, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyfendinin elini öperek, mübarek kurban bayramını kutladık. Sayın Genel Başkanımıza hediyelerimizi takdim ettik. Kendilerine düzenleyeceğimiz dolma, turşu ve çilek festivaline davetiyemizi ilettik. Liderimiz hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ederek, ilçemize selam ve muhabbetlerini ilettiler” dedi. (Haber Merkezi)