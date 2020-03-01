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Ataşehir’de “kan bağışı”

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Kadın Kolları tarafından Federasyon Merkezi’nin önünde düzenlenen Kızılay’a Kan Bağışı Kampanyası, başarıyla gerçekleştirildi.

Ataşehir’de “kan bağışı”

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Kadın Kolları tarafından Federasyon Merkezi’nin önünde düzenlenen Kızılay’a Kan Bağışı Kampanyası, başarıyla gerçekleştirildi.

01 Mart 2020 Pazar 22:39
Ataşehir’de “kan bağışı”

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, Kadın Kolları Başkanı Zinnet Ahcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Dilber Kaleli’nin büyük çabalarıyla sonuca ulaştırılan kampanya sonrası, organizasyona renk katan halk müziği sanatçıları Bahar Duman, Nur Damar, Filiz Avcı ve Metin Çay’a, etkinliğe katılan CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın’a, ÇORDEF başta olmak üzere diğer STK başkanlarına teşekkür etti.

Akkuş, Osmancık’tan etkinliğe katılarak özel çekimler ve röportajlar yapan İsmail Kabakdere’ye de ayrıca teşekkürlerini bildirdi.

(Haber Merkezi)

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