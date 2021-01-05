Ali Sülük işçiyi unutmadı

Başkan Sülük soğuk kış günlerinde işçisini düşünerek kışlık ayakkabı ve bot dağıttı. Greyder Ayakkabı Fabrikası üretimi olan ayakkabı ve botların dağıtımını Başkan Ali Sülük bizzat kendisi gerçekleştirdi.

İskilip Belediye bünyesinde çalışan işçiler Sülük’ün kışlık ayakkabı ve bot dağıtımından memnun olduklarını ayrıca; “ Bizleri düşünerek soğuk kış günlerinde ayakkabı ve bot dağıtımı yapan Başkandan Allah razı olsun. Başkanımıza bu davranışından dolayı çok teşekkür ederiz” diyerek görüşlerini ifade ettiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Ali Sülük ise “Belediyemizde çalıştırdığımız tüm personelimize, soğuk kış günlerinde ayaklarını sıcak tutması amacıyla kışlık ayakkabı ve bot dağıtımı yaptık. Onların ihtiyaç malzemeleri olan kışlık giysi, yağmurluk gibi kıyafetlerin dağıtımını yaparak çeşitli dönemlerde personelimizin yanında olmaya çalıyoruz. Onlar bizim gözbebeğimizdir” dedi.

(Haber Merkezi)