AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, İskilip Belediyesi İtfaiye personeline afet ve acil durum eğitimi verildi.
İskilip 06.06.2022, 19:05
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Düzenlenen eğitim programında; depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek bütün doğal afetlerle ilgili bilgiler aktarılırken, yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verildi. AFAD tarafından yaşanabilecek bir tabi afette yapılması gerekenlerin yanında vatandaşlara ulaşmak ve konaklayacakları yerlerin hızlı bir şekilde nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "AFAD Çorum İl Müdürlüğü Eğitmenleri tarafından, itfaiye personelimize afet ve acil durum eğitimi verildi. Yaşanabilecek bir afet durumunda; acil müdahale için donanımlı ve eğitimli personelimiz olmasına gayret gösteriyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için daima hazır olmaya çalışıyoruz” dedi.
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