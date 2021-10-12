Adem Yarış vefat etti
İskilip 12.10.2021, 19:34
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Çorum’un İskilip ilçesinin sevilen simalarından, Adem Yarış hayatını kaybetti.
İskilip’te vatandaşlar tarafından “Adem Abi” olarak bilinen Adem Yarış’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Rahatsızlığından dolayı bir süredir Bursa’da bir yakınının yanında kalarak tedavi gören Adem Yarış’ın önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği, İskilip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mutaflar Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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