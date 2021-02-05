65 yıllık bakkalını kapatan Adil Öncel'e teşekkür plaketi

Vatani görevini 1955'te tamamladıktan sonra Çorum'un İskilip ilçesinde bir yakınıyla ortak bakkal dükkânı açan 3 çocuk 5 torun sahibi Öncel, ortağı 1980'li yıllarda emekli olduktan sonra ticaret hayatına yalnız devam etti.

Ailesinin de desteğiyle 65 yıl bakkal dükkânı işleten Öncel, ilerleyen yaşı dolayısıyla ömrünü adadığı dükkânını kapatma kararı aldı.

İskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Öncel'i evinde ziyaret ederek, bakkallık mesleğine uzun süre verdiği katkılardan ötürü teşekkür plaketi verdi.

Top, ziyarette gazetecilere, en çok Adil Öncel'in faaliyetlerine son verdiğini içeren belgeye imza atarken zorlandığını söyledi.

Öncel'in hem kişiliği hem esnaflığıyla ilçenin en saygı duyulan kişilerinden olduğunu vurgulayan Top, “Emekleri için binlerce kez teşekkür ediyorum. Ahilik kültürünü yaşatan bir büyüğümüz. İlçemizin sembollerinden biri haline gelmişti. Bugüne kadar hakkında en küçük olumsuz cümle duymadık. Şu zamanda böyle bir seviyeye mahzar olmak, herkese nasip olmaz” dedi.

Öncel ise bakkallık yaptığı sürede kimseyi kırmamaya özen gösterdiğini, müşterilerle iyi ilişkiler kurduğunu dile getirdi.

“Takatim kalmadı. Yorgunluk var, yaşlılık var. Bu nedenle bakkal dükkânımı kapatma kararı aldım” diyen Öncel, dükkânını kapatmasında zincir marketlerin sayısının çoğalmasının da etkili olduğunu ifade etti.

Öncel, “Dükkân sahibi olduğum için ben daha uzun süre direnebildim ama birçok esnaf arkadaşımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Resmi olarak 1980'li yıllarda emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiğini anlatan Öncel, şunları kaydetti:

“Gücüm kuvvetim vardı, esnaflığa meraklıydım. Vitrini her hafta temizlerdim. Boş oturamazdım. Artık yoruldum ve dükkânımı kapattım. Erken emekli olanlara üzülürüm. İnsan boş durmamalı. Ben de dükkânımı kapattım ama bir şeylerle uğraşmaya devam edeceğim. Bağımız var, bağa giderim, arkadaşlarla vakit geçiririm.” (AA)