YSK'den personel alımı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra teşkilatına açıktan atama yoluyla 103 personel alınacak.

Başvurular 7 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 18 Ekim 2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde

(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

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