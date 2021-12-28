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Üsküdar'da 100 araçlık otopark kiralanacak
İLAN 28.12.2021, 00:41
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Altunizade Parkı altındaki 100 araçlık otoparkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile 10 yıl süre ile kiraya verecek.
İhale, Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 6 Ocak 2022 tarihinde Perşembe günü saat 10.30’da Üsküdar Belediye Encümeni’nce yapılacak. Kiralama genel şartnamesi Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500 TL ücret karşılığında satın alınabilir.
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