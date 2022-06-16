Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliği kiralama ihalesi
İLAN 16.06.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş., Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliğini kiraya verecek.
Toplamda en az 25 adet tekne ile 4 adet hat üzerinde turistik gezi teknesi işletmeciliğinin kiralanmasına ilişkin ihale, 22 Haziran 2022 tarihinde Burulaş Akademi Eğitim Salonunda yapılacak.
İstekliler tekliflerini tekne başına aylık kira bedeli üzerinden verecek. Tekne başına aylık kira bedeli 550 Türk Lirasıdır. İhale, 2886 Numaralı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif akabinde açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.
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