Trabzon Ortahisar'da Etüt, plan, proje hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ortahisar İlçesi (Trabzon) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımına Yönelik 1/5000 Ölçekli Dolgu Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Dolgu Uygulama İmar Planı, ÇED Raporu, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Batimetri ve Halihazır Harita Hazırlama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.