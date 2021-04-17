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TOKİ ve Emlak Yönetim 9 ilde 26 arsa satışı yapacak

İLAN 17.04.2021, 02:11
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TOKİ ve Emlak Yönetim 9 ilde 26 arsa satışı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Şırnak, Erzincan, Kırıkkale, Malatya ve Mardin'de 26 adet arsanın Açık Artırma Usulü ile satışını yapacak.
Satış ihalesiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

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