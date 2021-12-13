TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
İLAN 13.12.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İzmir'de 93 adet arsayı açık artırma ile satışa çıkardı.
Güzelbahçe, Seferihisar, Aliağa, Bayındır, Menderes, Foça, Çeşme, Torbalı ve Urla'daki arsaların satış ihalesi 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale için salon katılımı Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
İlanı görüntülemek için tıklayınız.
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