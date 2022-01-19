TOKİ'den 3 ilde arsa satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Şanlıurfa Kocaeli'de bulunan 49 adet muhtelif arsayı ihaleyle satacak.

İhale 8 Şubat 2022 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece adresinde gerçekleştirilecek. İhaleye internet katılım başvuruları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 10.30 itibari ile sona erecek.

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