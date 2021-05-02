TOKİ, 94 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi yaptıracak
İLAN 02.05.2021, 00:48
12
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Denizli İli Baklan İlçesi 2 Etap 94 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
açık