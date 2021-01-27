TOKİ, 74 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Hatay İli Yayladağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi 74 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi için ihaleye çıkıyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz