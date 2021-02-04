TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyerini vadeli açık artırma ile satışa sunuyor.

16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabilecek.

Konut ile işyeri satışlarının yapılacağı iller ve ödeme bilgileri gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz