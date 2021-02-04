Son Dakika

TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı

İLAN 04.02.2021, 02:20
14
TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyerini vadeli açık artırma ile satışa sunuyor.

16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabilecek.

Konut ile işyeri satışlarının yapılacağı iller ve ödeme bilgileri gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 04 Şubat 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:40
Öğle 12:59
İkindi 15:43
Akşam 18:08
Yatsı 19:29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@