Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller
İLAN 18.05.2022, 02:38
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde bulunan 24 adet Vakıf taşınmazını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Genel, Teknik ve Özel Şartnameler çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verecek. İhalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacak olup, takip eden yıllardaki kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacak.
İhale, 31 Mayıs 2022 Salı günü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hizmet binasında yapılacak. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü'nde görülebilir.
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