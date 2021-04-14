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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

İLAN 14.04.2021, 01:52
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  ile  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

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