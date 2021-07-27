Tekir Yaylası'ndaki dükkanlar kiraya veriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Büyükşyehir Belediyesi, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkânı toplu halde 10 yıllığına kiraya veriyor.

İhale 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

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