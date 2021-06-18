T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine alınacak 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

